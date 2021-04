Katrin Lustilt paluti raha abielu lahutamise jaoks

Eile pärastlõunal helistas «Kuuuurijale» suures ahastuses Linda (nimi muudetud, toim. teada), kes soovib väga oma abielu lahutada. Naise olukorra teeb väidetavalt keeruliseks see, et abielludes tehti varalahususe leping ning talle ei kuulu oma kodus isegi mitte uksehing. Samuti puudub naisel raha riigilõivu maksmiseks, et lahutus ametlikuks teha.

Nii paluski ta nutval häälel Katrin Lusti abi, et too kiirendaks oma ajakirjaniku sarmiga abielulahutusprotsessi ning paotaks veidi ka oma rahakoti suud, et aidata tasuda riigilõivu. Naise sõnul on see vähemalt 100 eurot. Veel kurtis helistaja, et peale lahutust poleks tal enam kuskil elada, jättes mulje, nagu sooviks Lustilt ka ulualust.