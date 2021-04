Liikumispuudega inimesed kurdavad, et koroonapiirangud mõjutavad neid tugevamalt kui teisi

Robert (nimi muudetud, toim. teada.) on juba sünnist saadik olnud liikumispuudega, kuid tänu ratastel raamile saab ta paljude päevaste toimingutega siiski iseseisvalt hakkama.

Raamiga liikumiseks, mis meenutab tema enda sõnul veidi vanainimeste rulaatorit, kasutab Robert põhiliselt vaid käte jõudu, sest just jalad on need, mis hästi noormehel koostööd teha ei taha ning neile väga pikalt toetuda ta lihtsalt ei suuda.

Praeguste piirangutega teeb noormehele muret aga see, et enamikes poodides ei ole võimalik tal enam jalgadele puhkust anda, sest kõik võimalikud istumiskohad on kaubanduskeskustest koroona tõttu likvideeritud.

Robertile kõige lähim postkontor asub samuti just kaubanduskeskuses, kuhu võib siseneda seadusest tulenevalt vaid piiratud arv inimesi. Ülejäänud kliendid peavad ootama väljaspool postkontori ruume, kaubanduskeskuse koridoris.

Tihtipeale venib ooteaeg järjekorras Roberti jaoks liiga pikaks ning seetõttu saabub ta koju tagasi tugevate valudega jalgades. «Kas tõesti ei saa mõnda erandit teha, näiteks postkontori ukse juurde? Mõistan, et ei taheta, et inimesed liiga lähestikku istuksid aga milleks on kaubanduskeskustel siis turvamehed?» on noormees olukorras pettunud.

«Kuuuurija» helistas mitmele ärimaja juhatajale ning uuris, miks ei võiks koridorides olla liikumispuudega inimestele istumisvõimalused. Ka vanemad inimesed vajavad pinke, kuna neil on raske pikkasid vahemaasid puhkamata läbida.

Ärimajade juhatajad vastasid ühtselt, et istumisvõimalused likvideeriti eelkõige noorte tõttu, kellele meeldib suure kambaga kaubanduskeskustes aega veeta. Praeguse pandeemia tõttu võivad suured kambad suurendada aga nakatumist viirusesse. Samuti puuduvat meie riigis seadused, mis annaks turvatöötajatele rohkem õigusi alaealiste «noomimiseks».