Valga vallavanem Ester Karuse lükatakse võimult: Volikogus teatud kontingent arvab jah, et mind võib nende alluvana kiusata ja kamandada!

Tõsised süüdistused! On selle jutu aluseks ikkagi faktid?

Mina arvan, et kuna ma hakkasin Taheva ja Tõlliste valdadest (mis on täna ühendatud Valga vallaks) tulnud varade saatust uurima, siis see saigi tegelikult põhjuseks, miks minust hetkel lahti tahetakse saada.

Ka "Kuuuurija" tegi sel kevadel saate sellest, kuidas Tõlliste vallale kuulunud Paju hooldekodu liikus märkamatult kõigi oma varadega erakätesse. Kuidas see kõik aset leidis, sellele ei vastatud…

Küsimus ei ole sajas või tuhandes euros, vaid nagu ma eespool mainisin, siis sajad tuhanded eurod kanditi välja enne valdade liitmist Valga vallaks ja seda kõike tehti valla elanike arvelt.

Juriidilise hinnangu las annavad õiguskaitseorganid sellele tegevusele aga ka moraalselt on asi väga vale. Tegu oli valdade vara kantimisega vallajuhtide kontrolli all olevatesse sihtasutustesse ja mittetulundusühingutesse, mis tegelevad hooldekodude pidamisega.

"Kuuuurijalt" on päritud, miks me ei ole Paju hooldekodu varade kantimist edasi uurinud.

Üks taoline etteheide saabus kirjaga meie toimetusse veel sel reedel.

Põhjus, miks me pole asja suutnud uurida on tegelikult lihtne. Meile ei soovi mitte keegi antud erastamist kommenteerida. Ei MTÜ Paju Pansionaadid, ei Valga vallavalitsus ega revisjonikomisjon. Miks see nii on, et me ei saa tutvuda dokumentidega ega saa asjaosalistelt kommentaare ja seda ka ajal kui Teie olite vallavanem?

Vallavanemana olen samuti küsinud Paju Pansionaadid MTÜ-lt kõiki üldkoosoleku ja juhatuse otsuste koopiad. Kahe kuu jooksul ei ole mulle neid veel saadetud ja põhjused on arusaamatud.

Viimati pakuti mulle võimalust tulla kohapeale dokumentidega tutvuma ajal kui olin koroonast tingitud karantiinis ja praktiliselt kogu Paju hooldekodu koos töötajatega põdes Covidit. Loobusin sellest lahkest pakkumisest ja palusin saata dokumendid mulle elektrooniliselt, mida aga ei tehtud.

Miks vallavolikogu revisjonikomisjon asjaga ei tegele on siiski minu jaoks aimatav. Monika Rogenbaum on nii revisjonikomisjoni liige kui ka Paju hooldekodu juhataja.

Volikogu revisjonikomisjoni ongi tegelikult täna kasutatud võimupöördeks vajaliku töövahendina.

Hea näide siinkohal on see, kuidas revisjonikomisjon küsib vallavalitsusest delikaatsete isikuandmetega dokumente ja valikuliselt lekitatakse neid ajakirjandusele. Ka selle isikuandmete avaldamise kohta algatas politsei uurimise.

Lisaks veel asjaolu, et revisjonikomisjoni liige Andres Illak küsis aasta tagasi oma erakonnakaaslase ja uue vallavalitsuse liikme kohta andmeid, mis viitavad korruptsioonile.