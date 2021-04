Isa sattus kingituse tõttu poja terrori alla

Toomas on eluaeg teinud rasket tööd ning aastate jooksul on ta oma teenitud rahaga ostnud endale nii maja kui ka maad ja metsad. Mõni aasta tagasi suri aga mehe abikaasa ning Toomase ainsaks lähedaseks jäi tema poeg Urmas.

Peale naise kaotust otsustas mees oma maja ja kogu selle ümber oleva maa koheselt pojale kinkida, et poeg Urmasel oleks peale isa surma lihtsam.

Täna on Toomas aga olukorras, kus ta kahetseb sügavalt oma otsust, et kinkis kogu oma maise vara pojale, sest too ei olegi nii hea kui ta oli senini arvanud.

Nimelt oli poeg Urmas tundmatuseni muutunud kohe peale kinkelepingu jõustumist ja seda ka siis kui lepingus oli punkt, et Toomas võib oma kodus elada kuni oma surmani. Poeg Urmas oli isa sõnul teinud endast kõik võimaliku, et vana mees oma kodus rahulikult enam edasi elada ei saaks.

«Ta pani minu koju kaamerad, isegi vannituppa, et mind jälgida. Lubas mu mesitarud metsa all lükata katki, ütles, et ei anna neid mulle isegi mitte uude kohta kaasa. Ta kutsus mulle politsei, kui ma murutraktoriga krundist natuke väljapoole teeäärt niitma läksin. Väitis politseile, et ma tahtsin murutraktorit varastada. See murutraktor on minu oma! Minu enese teenitud rahadega ostetud, mille ta kinkelepinguga kaasa sai! Vot selline on minu poeg!» nuttis mees telefonitoru otsas ning väites, et lihane poeg on viinud ta viimase piirini ning oma kodus ta enam edasi elada ei saa.

Toomase poeg on mehe elu nii põrguks teinud, et tal ei jäänudki muud üle kui oma kodust välja kolida. Kahjuks ei lubata tal «oma kodust» ühtegi eset kaasa võtta. «Ta pigem viskab kõik lõkkesse või lõhub ära, peaasi, et mina seda ei saa!» ei mõista Toomas oma lihase lapse tegusid.