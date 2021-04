«Kuuuurija» saade tõstatas vaatajates küsimuse: kas ärimees Petrovi ostetud laskemoona kogus on sellist tähelepanu väärt?

Petrovi valdusesse sattus NATO 5,56-millimeetrise kaliibriga laskemoon, mis on ettenähtud relvale Galil. Just seda täisautomaatset relva kasutab nii kaitseliit kui ka kaitsevägi sõdurite väljaõppes.

Teatavasti on sõjalise otstarbega laskemoona tsiviilisikutel keelatud omada ning seaduse järgi on see ka karistatav. Kui tsiviilisik omab kõnealust laskemoona, võib see lõppeda vanglakaristusega. Sõjalise laskemoonaga äritsemine on karistatav kuni 15-aastase vangistusega.