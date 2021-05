Dr Simeonsi dieedi konsultandi täispikk vastus «Kuuuurija» saatele.

Meil on 9-aastase Eestis tegutsemise kogemuse jooksul olnud üle 14 000 kliendi ning selle põhjal saame öelda, et madala vererõhu kaebus on pigem harvaesinev (esineb eelkõige juhul, kui vererõhuprobleemiga klient ei tee raviarsti või konsultandiga koostööd) ning teie poole pöördunud kliendi poolt välja toodud muud kõrvalmõjud ja seosed dieediga lausa meelevaldsed. Leian, et antud juhtumi kommenteerimine on meie jaoks seotud eetilise dilemmaga, sest iga kliendi kaalulangetuse puhul on tegemist väga isikliku teemaga ning me ei soovi, et kellelgi võiks tekkida kahtlust, et me nende usaldust hakkame kuritarvitama. Seetõttu on mul piiratud võimalused klienti puudutavatesse detailidesse laskumiseks. Mõistame, et telesaates ei saa pikka kommentaari ette lugeda, kuid varasemad «Kuuuurija» käsitlused erinevatel teemadel on jätnud meile mulje, et ajakirjaniku eesmärk on vastaspoolt kaamera ees pigem rünnata, kui ära kuulata. Koostasin lühikese kokkuvõtva vastuse antud juhtumi osas, mille palume siiski ekraanile panna või ette lugeda. Allpool ka meie pikem kommentaar, mille palume täismahus avaldada «Kuuuurija» FB lehel.