Kas tõesti ladustas Mustamäe linnaosa valitsus keelatud alale reostunud lund?

Nüüd on elanike sõnul kaunis looduslik vaade rikutud, sest suur kogus mustaks värvunud lund linna tänavatelt on just sinna veetud. «Kõik see õline saast, tänavale visatud prügi, teedele lisatud sool on toodud nüüd siia. See kõik hakkab päikese käes aurustuma ja seda kõike peame me terve kevad sisse hingama. See on ju mürk!» on nelja lapse ema hirmul.