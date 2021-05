Maalehes ilmunud reklaam eksitab vanainimesi

Just seda sama „Sensi & Secure“ kõrvaõli Milvi kolm kuud kasutas, kuid imestuseks kulus tal selle aja jooksul vaid veerand pudelit ning sellel hetkel jõudis naine tõdemuseni, et teda on petetud ja soovis firmaga uuesti ühendust võtta.

„Kui ma neile uuesti helistasin, hakkasid nad mulle taas kärbseid pähe ajama. Ütlesid, et ma oleks iga kuu pidanud uue pudeli avama ja seepärast mulle midagi mõjunud polegi. Samuti toodi mulle näitena, et kui mul piim kodus hapuks läheb, siis ma viskan ju selle ära ja seda nõuti ka selle rohuga. Aga see on ju toote raiskamine!“ oli naine müügimehe käitumisest hämmingus.

Pakendi infolehes on selgelt kirjas, et toodet tuleb kasutada 2-3 korda nädalas, mõlemasse kõrva üks tilk, seda järgis ka Milvi. Sellist infot kuuldes, olevat edasimüüja soovitanud aga iga päev toodet hakata kasutama ning püüdis naisele selgitada, et just vähese kasutamise tõttu naise kuulmine paranenud ei olegi.

„Ei ma mõista, kas ma oleks pidanud hakkama teelusikaga seda omale kõrvast sisse ajama?“ püüdis naine olukorda väikese huumoriga võtta.

Esialgu, ei soovinud Milvi väitel firma talle tagastamise jaoks vajalikku lehte saata, kuid pika palumise peale talle see saadeti. Ikka ja jälle olevat püütud selgeks teha, kui „hea“ see toode ikka on.

Tagastuslehte lugedes koos postkontori töötajaga, sai Milvi aru, et ka tagastamise peab ta oma taskust kinni maksma ja kogusumma oleks ulatunud 20 euroni. Tähelepanuväärne on see, et tagastamise lehel oli juba hoopiski kolmanda ettevõtte info.

„Ei maksa need neli pudelit midagi nii palju, tõenäoliselt parseldati mulle hoopis need aparaadid pähe, millest oli vaja lahti saada. Häbitud! Aga võtan seda kui kooliraha, sest kes ikka tasuta haridust saanud on?“ võtab Milvi olukorda uue õppetunnina.

Milvi uuris informatsiooni ka teistelt omaealistelt ning kurvastusega tuleb teatada, et sama "reha" otsa on sattunud mitmed eakad.

„Kuuuurija“ toimetus hakkas uurima antud tooteid ja ettevõtet „Global Help Info“. Selgus, et tooteid sellelt firmalt tellida enam võimalik pole, sest antud koduleht ei ole enam saadaval. Samuti ei ole kasutusel enam ka reklaamis olev tellimisnumber. Tagastuste ja kaebuste telefoninumbril võtab vastu automaatvastaja vigases eesti keeles. Peale pikka robotlikku kõne kahjuks päris inimesega vestelda võimalik ei ole.

„Kuuuurija“ toimetus uuris Ekspress Meedialt, kuidas selline reklaam nende ajalehte küll sattus.

Omapoolse kommentaari andis Ekspress Meedia prindi- ja erilahenduste osakonna juht Roland Viin: