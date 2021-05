Tütrel jäid emale lilled saatmata, sest Eesti palgaga ta neid Soomes tellida ei suutnud

Maarja ja tema pere sissetulek on olnud alati Eesti keskmine või veidi väiksem. Oma pere elu parendamiseks otsustas Maarja ema Julia kolida mõneks ajaks Soome, et aidata perel uuesti jalad alla saada.

Alates päevast, kui Julia Soomes töötab, on ta saatnud perele iga kuu raha, mille eest on nii lastele riideid ostetud kui ka maja ehitatud. «See on suur ohverdus, mida ema meie pärast tegi. Olla pidevalt oma abikaasast ja perest nii pikalt eemal, see nõuab tugevust!» on Maarja emale siiralt tänulik.