Vanad autoromud ja prügi on sugulased omavahel tülli ajanud

Kuigi Antil puudub igasugune suhtlus Maie lapselastega, on üks neist tassinud tema krundile omavoliliselt kasutuskõlbmatuid autosid. «Olen püüdnud temaga suhelda, et ta auto ära viiks, kuid nooruk keeldub ja ei tee teist nägugi. Ise ma seda ka ära viia ei saa, sest velgi pole all ja nii ju autot sleppi võtta ei saa ning politsei mind siinkohal ei aita,» on vanahärra maruvihane.

Raidla sõnul on Paide politseijaoskonna piirkonnavanem suhelnud nii Antiga kui ka auto hoovi toonud mehega, kelle sõnul on kinnistu omanik suulise kokkuleppe alusel lubanud tal autot oma hoovis hoida. Samuti on autoomanik väitnud, et tal on maaomanikuga kokkulepe, et ta viib auto ära mai lõpus. «Politseile teadaolevalt on auto eramaal ja liiklust ei takista. Kui omanikel on tekkinud erimeelsused, milles kokkuleppele ei jõuta, saab tsiviilkorras pöörduda kohtu poole,» sõnas Raidla.