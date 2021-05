Juristid ehitasid roboti, mis aitab võlgadest vabaks saada

Tänavu 5. aprillil aegus ligikaudu 80 000 inimese võlanõue ja seda just seetõttu, et 2011. aastal võeti vastu seadusemuudatus. Varasema 30 aasta asemel on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõuete ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg hoopiski 10 aastat.

«On selge, et kohtutäiturite postkastid ummistuvad ning kiiremini tegutsejatel on lootust varem aegunud nõudest vabaneda. Kuna probleem puudutab paljusid ning nõudest vabanemise eelduseks on juriidiliselt korrektne tegutsemine, ehitasimegi koostöös kogenud meeskonnaga õigusroboti, kes oskab nõuete aegunuks tunnistamise protsessis tubliks abimeheks olla – tuleb vaid roboti küsimustele vastata ning tulemuseks on korrektne avaldus kohtutäiturile edastamiseks,» lisas Kiisk.