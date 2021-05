Valga rahvas nõuab: «Vallavanemana peab jätkama Ester Karuse!»

Ester Karuse on endine Valga vallavanem, keda volikogu 26. aprillil umbusaldas. Seejärel sai vallavanemaks Monika Rogenbaum. Antud volikoguistungil osales 14 liiget 27 liikme asemel ja umbusaldus läks läbi vaid tänu ühele häälele.

Juba järgmisel päeval otsustas Valga valla elanik Heiki Trakmann luua petitsiooni «Vallavanemana peab jätkama Ester Karuse!» keskkonnas «rahvaalgatus.ee» ning kogus kolme päevaga lausa üle 500 Valga elaniku allkirja.

Selleks, et omavalitsus hakkaks rahvaalgatust eelnõuna menetlema, peab algatuse jaoks kogutud olema vähemalt 1% selle omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkirju. Karuse kaitseks loodud algatuse minimaalseks allkirjade arvuks oli nõutud 168 allkirja, kuid Trakmann kogus neid mõne päevaga, lausa 514.

SA Eesti Koostöö Kogu haldab «rahvaalgatus.ee» keskkonda ning nende demokraatia valdkonna ekspert Kadri Org-Lilleväli oli just see, kes tegeles Trakmanni koostatud rahvaalgatusega. Täpsemalt saatis Org-Lilleväli Valga valda 4. mail päringu, et teada saada registripidaja andmed, kellele anda ligipääs allkirjade kontrolli teostamiseks.

Tegemist on korrapärase tegevusega, sest Andmekaitse Inspektsiooni nõudel peab olema omavalitsuse poolt välja valitud konkreetne isik, kes vastutab allkirjade kontrollimise eest. Seetõttu oli ka Org-Lilleväljal vaja Valga valla ametniku andmeid, sh isikukoodi. Kadri Org-Lilleväli kinnitab, et sai järgmisel päeval Valga vallalt vastuse registripidaja andmetega.

Kõike seda oli vaja selleks, et kontrollida kas rahvaalgatusele allkirjaandnud on ikka Valga valla hääleõiguslikud elanikud.

Juba 12. mail edastas Org-Lilleväli valda Trakmanni koostatud rahvaalgatuse. Samal päeval kell 07.38 saabus Org-Lilleväljale Valga vallast automaatvastus, mis kinnitas valla poolset kirja kätte saamist.

Kuna nädala aja jooksul Trakmannile valla poolt rohkem tagasisidet ei tulnud, helistas mees ise valda, et asja uurida.

18. mai varahommikul helistaski mees vallasekretäri numbrile ning uuris, kas tema koostatud rahvaalgatus on ikka jõudnud kohale ja miks keegi temaga ühendust pole võtnud.« Sekretär otsis kolme moodi, et üles leida see rahvaalgatus koos dokumentide ja allkirjadega. Suureks üllatuseks kuulsin sekretärilt lõpuks sellist lauset «Arvatavasti olen prügikasti visanud, kuna arvasin, et tegu on rämpspostiga.». Kas keegi andis talle selle jaoks käsu?» kirjeldas Trakmann pahameelselt kõnet valla sekretäriga.

Mees ei mõista, kuidas saab 514 allkirjaga algatust nii lihtsalt hävitada ning sellisel juhul on tema meelest tegu 514 inimesele näkku sülitamisega. Seda infot kuuldes võttiski Trakmann ühendust ajakirjandusega ning asja hakkas uurima tema sõnul ka Lõuna-Eesti Postimees.

Trakmanni sõnul võttis valla sekretär peale Postimehe ajakirjaniku kõnet 19. mail ühendust «rahvaalgtus.ee» keskkonna haldajaga ja uuris algatuse kohta. Nüüd arvab mees, et vald sai Org-Lilleväljalt uuesti algatuse dokumendid ning 12. mai saadetud andmed kustutati tõepoolest ära.

Kas tõesti kustutas vallasekretär ekslikult esialgselt saadetud dokumendid ära?

Org-Lilleväli kinnitas «Kuuuurijale», et tõepoolest võttis temaga ühendust valla sekretär, kes uuris algatuse saatmise kohta, kuid dokumente ta uuesti vallale saatnud ei ole. «Saatsin vallale nende saadetud automaatvastuse ning selle järgi nad leidsid dokumendid üles. Ju oli tegu mingi arusaamatusega» selgitas Org-Lilleväli.

«Kuuuurija» helistas samuti Valga vallasekretäri numbrile, et uurida algatuse ümber oleva segaduse kohta. Sekretär kinnitas nüüd, et on 12. mail algatuse kätte saanud ning vaidles vastu, justkui oleks dokumendid kaduma läinud.

Valga valla volikogu esimees Lauri Drubinsi kinnitusel volikokku algatus veel jõudnud ei ole.

«Küll see algatus meieni jõuab, kui sekretärid selle registrisse üles laevad ja kui see meieni jõuab, edastame selle info kindlasti inimestele teadmiseks.» seletas Drubins.

Veel soovitas Drubins reipal hääletoonil «Kuuuurija» toimetusel külastada «Valimised.ee» keskkonda ja uurida kuidas käivad volikogus hääletamised ning kuidas teemad volikokku üldse tuuakse, jättes «Kuuuurijale» mulje nagu oleks Trakmanni algatus tühine ega muudaks praegust vallavõimu enam nii või naa.