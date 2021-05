Seliste sotsiaalmaja elanikud kurdavad, et istuvad linnavalitsuse otsuste tõttu külmas

Üheks Seliste sotsiaalmaja elanikuks on ka Avo, kes mõni päev tagasi helistas „Kuuuurija“ toimetusele ning kurtis, et Pärnu linnavalitsus lõhkus nende korterist kõik küttekehad välja ning neil on külm. Samuti räägib Avo, et sotsiaalmaja elanikud ei tea tänaseni, miks seda kõike tehti, sest nende meelest toimis kõik kenasti. Mehe sõnul nad ühtegi dokumenti linnavalitsuselt selle kohta saanud ei ole.