Kes on süüdi? Laevaterminali koroonatestipunktis läks kliendi ja testija vahel sõnasõjaks

Samal ajal olevat aga Ellen olnud see, kes keeldus elavas järjekorras oma korda ootamast ning proovinud pidevalt teistest ette trügida. Samuti ei olevat naisele sobinud see, et pidi testi eest kõrgemat hinda maksma kui need, kes testimisaja ette olid broneerinud.

Väidetavalt suure skandaali tekitanud Ellen, keeldunud lõpuks terminalis testi tegemast ning otsustanud hoopiski sadamast lahkuda. «Mõne aja pärast, kui ta oli laevast tagasi saadetud, tuli ta uuesti testimispunkti ning jätkas ebasobivat käitumist. Meie testija ütles naisele, et kui ta jätkab sellisel moel käitumist, ega ole nõus minema järjekorda tagasi, ei saa teda teenindada. Lõpuks sai naine siiski kõrval boksis testi tehtud. » lükkab Vane Elleni väited ümber.

Confido selgitab, et seoses suure nõudlusega vahetult enne laevade väljumist, on oluline, et kliendid tuleksid testimispunktidesse eelnevalt broneeritud aja alusel. Samuti tuleb järgida ka kõiki ohutusnõudeid.

Just kõikide inimeste tervise huvides, kehtestas ettevõte eelbroneeringu teinud reisijatele odavama hinna, et motiveerida inimesi aegu ette broneerima. Antud intsidendi ajal olevat olnud kõikides Confido kanalites olemas sellekohane informatsioon.

Ilma broneeringuta testisoovijad pidid ootama elavas järjekorras ning piisava aja varumata jätmisel, riskisidki reisijad laevast maha jäämisega.

Teadmiseks laevareisijatele!

Nüüdseks on ettevõte otsustanud teenindada vaid eelbroneeringu alusel ning elavas järjekorras inimesi enam ei teenindata.