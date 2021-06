Kas tõesti koostas Elisa oma kliendile tegelikust suurema arve?

«Kuuuurijaga» võttis ühendust Aivar, kelle sõnul on Elisa Eesti AS suurendanud tema mobiiliarvet teenusega, mida ta enda sõnul kasutanud ei ole.

Aivar (50) on pikka aega olnud Elisa Eesti AS klient, kuid viimased kolm kuud on ta saanud 5–12 eurot suuremad arved kui tavaliselt. Arveid pikemalt uurides avastas ta, et sinna on lisandunud uus rida «Mängud ja meelelahutus». See kõik tuli Aivarile suure üllatusena, kuna enda sõnul ta internetis mänge ei mängi.