Kalju küla asub Läänemaal, Lääne-Nigula valla Kullamaa osavallas ning paikneb suuresti Marimetsa looduskaitsealal. Just selles kauni loodusega külas on külaelanikud omavahel tülli pööranud pikaaegse talupidaja Tiiuga.

Elanike sõnul, elavad Korpuse loomad õõvastavates tingimustes. Näiteks, olevat karjamaal lubatust rohkem loomi ning seetõttu elavad loomad mulla ja muda peal, sest muru sellistes tingimustes enam lihtsalt ei kasva.

Loomad mudasel põllul. FOTO: "Kuuuurija" lugeja

«Vaatepilt, mis meile iga päev sealt karjamaalt mööda sõites paistab on lihtsalt jube. Loomad on haiged, surevad otse karjamaal. Korjustele on peale visatud vaid mingi presendi tükk,» kirjeldab külaelanik «Kuuuurijale».

Kohalikud on hirmul, sest nad ei tea kuhu neid haigeid loomi maetakse ning kas see võib ka nende joogivett rikkuda. Enim paistavad silma kohalike sõnul kärntõves olevad loomad ja lisaks sellele pidavat naine ka ise loomi tapma.

Külaelanikud mõistavad, et Tiiu on koos oma abikaasaga juba vanas eas, ega jõuagi enam loomi pidada selles taktis, mis vanasti. Küll aga näevad kohalikud, et sellisel juhul peaks naine loobuma ülejõu käivatest loomadest.

Mida kostab kohalike kaebuste peale aga Tiiu ise?

Tiiu sõnul pole tema loomad haiged ning reedel teda külastanud ametnik mingeid etteheiteid talle ei teinud. Ta arvab, et inimesed on lihtsalt tema peale kadedad ja kiusavad teda.

Kui uurisime, kas naine ise ka oma loomi tapab nagu külaelanikud väidavad, kinnitas naine külaelanike sõnu. «See on minu õigus! Ma võin oma karjamal oma loomi tappa enese tarbeks. See on minu otsus, kas lasen tappa või tapan ise. Kui tahan, võin kasvõi terve oma karja ära kupatada ja seda mulle keelata ei saa mitte keegi,» lajatas Tiiu tulisel häälel.

Naine kinnitab, et on kogukonna jaoks paras pähkel, sest talle meeldib seista õiguste eest. Näiteks viimasel ajal, uurivat ta looduskaitse seadusi, sest tema maatükile, mis asub Marimetsa looduskaitsealal, tahab vald teed ehitada ja sellele lubas vanaproua täiel rinnal vastu seista.

«Me oleme siin jalus lugupeetud Pärnpuul, kes on küüned konksus ja on väga halb inimene,» jättes mulje nagu süüdistaks ta selles kõigest põllumehe ametit pidavat endist Kullamaa vallavanemat Einar Pärnpuud, kes on ka Lääne-Nigula vallavolikogu liige.

Kui uurisime Tiiult, kas tohime teda külastada ning tema loomi vaadata ja pildistada, keeldus naine kategooriliselt.

Kas tõesti on valla poolt saadetud ametlike kontrollide taga Pärnpuu?

«Ma ei ole teda näinud aastaid, mismoodi ma teda kiusan,» oli volikogu liige hämmingus. Pärnpuud pani vanaproua jutt südamest naerma.

«Kui inimene ei oska, ega suuda oma loomi pidada, siis ei ole ju selles keegi teine süüdi,» ei mõista pikaaegne põllumees Pärnpuu Tiiu süüdistusi külaelanike suhtes ning kinnitab samuti, et vaatepilt karjamaale kõige ilusam pole.

Kas vald on naise suhtes korduvalt kaebusi teinud?

«Meile on teada Tiiu loomapidamisega seotud probleemid Kalju külas. Suhtleme nimetatud teemal erinevate asutustega sh Keskkonnainspektsiooni ning Põllumajandus- ja Toiduametiga. Selle kohta, et kohapeal käiks loomade hukkamine meil infot ei ole. Tiiu Korpuse ja tema loomapidamisega seotud teemadel me hetkel kommentaari ei saa jagada, kuna on pooleli menetlustoimingud tema suhtes,» vastas Kullamaa osavallavanem Katrin Viks «Kuuuurijale».

«Põllumajandus- ja Toiduamet on teadlik erinevatest probleemidest, muuhulgas oleme käinud looma omanikku kontrollimas. Viimane kontroll (28.05) toimus teavitamata. Loomad olid viidud uuele karjamaale ja neil on toitu piisavalt. Tegeleme asjaga ja hoiame olukorral silma peal,»vastast PTA kommunikatsiooniosakonna nõunik Elen Kurvits.

Looma tapmine oma tarbeks on siiski lubatud!