Meeri küla elanik kahtlustab, et projekt «Internet koju» on petuskeem

«Internet koju» projekt sai väidetavalt alguse 2017. aastal, kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lubas toetada juurdepääsuvõrkude välja ehitamist maapiirkondades, kirjutab ettevõte Eesti Andmesidevõrgu AS oma kodulehel.

Projekti raames lubati töökindlat valguskaabli internetiühendust Lõuna-Eestis. Väidetavalt oli samal aastal ministeerium taganenud lubadusest seda ettevõtmist rahaliselt toetada ning projekt jäi soiku pikemaks ajaks.

2019. aastal sai aga «Internet koju» projekti raames lepinguid sõlmima hakata ja juba paari kuuga oli liitujaid tuhandetes. Nende seas olid ka Meeri küla elanikud.

Külaelanik Kätlini sõnul olevat Meeri külla mingi osa kaablist ära veetud, mistõttu ka tema liitumisavalduse esitas. Seejärel tegi ta esimese makse summas 150 eurot. «Kuna Nõo valla lehel jagati kampaaniat, tekitas see eriti kindla tunde, et petta ei saa,» sõnas naine.

Hiljem tuli maksta tal veel sama suur summa selleks, et kaabel tema kinnistuga liidetaks, kuid sinnapaika see jäigi. Elanikud on närvilised ja teadmatuses, sest ettevõte pole telefonile ega meilidele vastanud juba mitu kuud. Nii olevat mõned külaelanikud pöördunud abi saamiseks ka politseisse, kuid ka seda tulutult.

«Helistasin lühinumbril 112 ja rääkisin oma mure ära, mõni aeg hiljem helistas mulle tagasi kohalik konstaabel, kes ütles mulle, et projekt on peatatud ning raha tagasi saamiseks peaksime tegema justiitsministeeriumi kodulehel vastava hagiavalduse ja nõudma ettevõttelt oma raha tagasi,» rääkis külaelanik. Siinkohal tuleb mainida, et hagi esitamine maksab 32 eurot.

Kodulehel internetkoju.ee kirjutatakse: «Nüüd on viimane võimalus «Internet koju» projektiga liitumiseks. Tulevikus maksab üksikjuhtumite liitumine suurusjärgus 2000–8000 eurot.» See teeb vaid 300 euro eest liitumise võimaluse vägagi ahvatlevaks.

Nüüd arvab Kätlin, et see on petuskeem. «Pole kusagil kirjas, et Meeri küla projekt on peatatud ning selle küla inimestel pole mõtet liituda. Olen lugematul hulgal kirjutanud ja helistanud neile, aga ikka ei vastata kirjadele ega kõnedele,» on ta olukorras pettunud.

Ka «Kuuuurija» toimetus püüdis Eesti Andmesidevõrgu ASiga ühendust saada nii telefoni kui ka meili teel, kuid tulutult. Samuti palusime politseil olukorda kommenteerida. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk ütles, et neile pole selle kohta kaebust laekunud.