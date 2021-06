Eestlasi on tabanud matkabussi hullus

«Kuuuurija» toimetusega võttis ühendust 39-aastane Irina, kelle sõnul on pandeemia ajal kodus istutud küllalt ning nüüd oli naisel soov minna perega mööda Eestimaad rändama. «Ise veel mõtlesin, et matkabuss tundub nii hea originaalne plaan,» rääkis Irina, «Aga siis selgus, et see originaalne plaan on vist peas kõigil eestlastel!»

Irina helistas enda sõnul läbi kümmekond ettevõtet, kes Eestis matkabussi rentimisega tegelevad, kuid vabu autosid selleks suveks neil enam väga pakkuda polnud. Esimesed vabad autod tulid saadavale alles augustis, ajal mina Irina ametlik puhkus on kahjuks juba läbi saanud.

«Need matkabussid pole ju üldse odavad rentida, aga tundub et eestlastel raha on, sest miks muidu nad kõik otsas on!» naeris Ida-Virumaalt pärit naine.

«Kuuuurija» uuris matkabussi rendiga tegelevatelt firmadelt, kas tõesti armastavad eestlased ratastel mööda Eestimaad ringi vurada.

Tuli välja, et koroonaaeg on matkaautodega seonduvatele ettevõtetele olnud tõesti väga magus. Populaarsust on matkabussiga puhkamine Eestis kogunud juba mõnda aega ja üheks peamiseks põhjuseks on see, et koroona tõttu on rahval välismaale sõita keeruline ning kodus puhkamine on saanud taas tõmbenumbriks.

«Kuuuurija» helistas mitmetele erinevatele ettevõtetele, kes matkaautodega tegelevad ja tuli välja, et Iria jutt vastas tõele. Praktiliselt kõikide rendifirmade autod olid juba aprilli lõpus juba kogu suveks ära broneeritud.

Ratastel suvila hinnad varieeruvad vastavalt matkaauto suurusele ja sisule. Keskmiselt jääb päevase matkaauto rendihind 100-200 euro vahele ja sellele hinnale lisanduvad veel erinevad lisateenused. Näiteks on matkaauto juurde eraldi raha eest võimalik rentida ka grill, välimööbel, voodipesu, nõud jne.

Kuidas ja kes saab endale matkabussi rentimist lubada

«Meie peamised nõuded on, et B-kategooria matkaauto jaoks peab juht omama vähemalt kolme aasta pikkust juhtimiskogemust ehk olema vähemalt 21-aastat vana. Samad tingimused kehtivad ka matkaautole, mille rooli saab istuda inimene, kellel on C-kategooria load. Lisaks peab vastutaval juhil olema Eesti Vabariigi juhiluba, pass või ID-kaart ja seda siis kindlustuse tarbeks,» kirjeldab meile oma reegleid näiteks Autosuvila24.