Telesaates «Hingesoojus» remonditud Kaja Linkmanni maja kuulub nüüd tema lastele

Möödunud aasta sügisel tekitas televaatajates suurt pahameelt asjaolu, et heategevuslik telesaade tõttas appi Kaja Linkmannile – naisele, kes on kogunud halba kuulsust Facebooki grupis «Eestlaste kolmnurk». Saate tegijate sõnul mindi appi siiski eelkõige Kaja Linkmanni lastele ning nüüd on selgunud, et tema kahe poja tulevik on seoses äsja remonditud majaga ka kindlustatud.