Mees kurdab, et kohtutäitur võtab tema arvelduskontolt liiga palju raha

«Põhimõtteliselt, võlgniku raha, mis ei ole käsitletav võlgniku sissetulekuna, on täies ulatuses arestitav. Nii on ka selle Bondorast saadud laenuga. Täitemenetluses on sätestatud võlgniku sissetuleku (mitte suvalise võlgniku saadud raha) arestimise piirangud. Kohtupraktikas on leitud, et mitte kõik võlgniku poolt saadaolevad rahalised vahendid ei ole käsitletavad võlgniku sissetulekuna. Riigikohus 04.03.2008 kohtumääruse asjas nr 3-2-1-3-08 p-s 17 on näiteks leidnud, et ühekordne tulu vara võõrandamisest, kingitusena saadud summa jms ei saa lugeda sissetulekuks TMS § 130 jj mõttes.»