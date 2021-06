Närvis Hiiumaa elanik: me ei saa turistide tõttu koju

Andrus (nimi muudetud, toim. teada) on Hiiumaa elanik, kes peab tööl käima mandril, et pere ära toita.

Mees on esmaspäevast reedeni mandril ja alles reede õhtul suundub ta tagasi koju. Andrus on oodanud ka tunde praamijärjekorras, sest e-piletid on välja müüdud ja elavas järjekorras ootab sadu autosid.

«Ma ei saa pikalt ette osta endale e-piletit, sest ma ei tea kunagi, millal ma täpselt töölt vabanen. Kord saan varem ära, teinekord tunde hiljem. Kassast piletit ostes mulle kui elanikule eelisõigust pole!» on mees pahur.

On olnud kordi, kus Andrus on pidanud jätma auto sadama parklasse ja minema jala praamile, et üldse koju saada. «Sadamasse olen sõbra vastu kutsunud ja eks ta on siis aidanud mul nädalavahetusel ka vajalikud poesõidud ära teha, aga niru on küsida kogu aeg.»

Andrust teeks õnnelikuks see, kui ühel päeval oleks ka sadamas ostetud piletitega Hiiumaa elanikel eelisõigus. Näiteks pakub ta välja teha saarte elanikele sadamas oma rada.

Aga miks küll elanikud niimoodi kannatama peavad?

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer kinnitab, et mure on neile tuttav ja mõte, et tulevikus saaksid püsielanikud lisaks hinnasoodustusele eelisjärjekorras laevale, on kindlasti arutamist väärt. Kuid kiireid lahendusi tal pakkuda ei ole.

«See nõuab mitme osapoole läbirääkimisi, kuhu on osapooltena kaasatud transpordiamet, kohalik omavalitsus, Saarte Liinid (sadamate haldaja – toim), TS Laevad (operaator – toim). Tegemist ei ole ühepoolselt TS Laevade poolt kehtestatud korraga, see tuleneb koos osapooltega välja töötatud, tellija tänasest parimast teadmisest ning sadama platsi suurusest tulenevatest võimalustest,» sõnab Randveer ja tõdeb, et keskendutud on tõepoolest vaid sellele, kuidas tagada kõige optimaalsem reisijate teenindamine.

Eraldi raja loomine saarte elanikele tuleks Randveere sõnul kindlasti millegi arvelt, sest sadama ala on paraku piiratud. See tekitab aga rea küsimusi – kuidas käituda sellisel juhul e-piletite eelisjärjekorraga? Kellel oleks siis õigus osta praeguseid e-pileteid?

Veel ühe näitena toob mees välja võimaluse rohkem praame liinidele tuua, aga see eeldaks Hiiumaa liinil laevateede laiendamist. Praegu sõidavad enamikul aegadel laevad süvendatud kanalites, kus kaks laeva ei saa teineteisest mööduda.

«Uskuge, iga operaator veab kliente saartele ja tagasi mandrile suurima rõõmuga, kui selleks on olemas tellimus ja infrastruktuuri võimalused. TS Laevade poolt saame lubada, et tõstatame saarte püsielanike probleemi tipphooajal reisimisel osapooltele ja osapooltega ning hakkame sellele lahendust otsima,» kinnitab Randveer.

Praegu soovitab ta aga mitte jätta oma tulekuid ja minekuid viimasele hetkele ja osta e-pilet, mis tagab laevale saamise eelisjärjekorras. Sadama kassast ostetud piletiga saab üldjärjekorda, kust laevale saab elava järjekorra alusel.