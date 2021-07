Kullo kohviku juures ema kaotanud pojad saavad õnnetuses osalenud juhi kindlustuselt toetust

«Täname ja suur kummardus kõikide annetajate ning inimeste ees, kes on olnud sellel raskel ajal toeks. Kõikide nende inimeste abiga sai tasutud umbes pool võlast. Ma ei oleks iial osanud oodata sellist abi. Meie tore jurist Õnneli on olnud väga abivalmis ning töökas. Ta on teinud meile väga palju head ning asjad on liikumas paremuse poole. Tõtt-öelda ei oleks ma eales uskunud, et asjad sellise hooga minema hakkavad, kui asi saatesse läks. Tänu saatele ja heade inimeste toega saime tunduvalt paremale järjele,» kirjeldas praegust olukorda perepoeg Kaspar.