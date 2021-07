Ida-Tallinna keskhaigla parkimistrahvi tühistamiseks tuli naisterahval valetada

Ta arvab, et haiglad kasutavad segast parkimiskorraldust ära, et trahvidega lihtsasti raha teenida.

«Tiina lasi meil uskuda, et ta parkis invaliidikohale «seoses ITKs sündinud imiku neuroloogi visiidi ja diagnostikaga polikliinikus ning edasise raviga ITKs», kuid tegelikult tuleb välja, et ta läks vastuvõtule lastehaigla polikliinikusse Ravi 27, ei leidnud parkimiskohta ja otsustas parkida Ravi 18 territooriumile ITK naistekliiniku ette, kus on seoses erakorralise meditsiini keskuse remondiga parkimiskorraldus muutunud.»

«Liiklusmärke eiranud, parkis Tiina oma auto erivajadusega külastajale mõeldud parkimiskohale, kuhu tal ei olnud õigust parkida, ja selle eest sai ta ka trahvi. Tiina pöördus meie poole, selgitades, et tegu oli erandolukorraga, ja andis mõista, et tuli lapsega ITKsse ravile. Tulime ravi vajava lapse emale vastu ning tühistasime trahvi.»