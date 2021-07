«Kuuuurija» poole pöördunud naine: tuleohutusnõuded ei arvesta värskelt emaks saanud naistega

Tuleohutusreeglid näevad ette, et kortermajade trepikodades ei tohi hoida isiklikke asju, nagu lapsevankreid ja nende raame. Päästeameti jaoks on aktsepteeritav vaid see, kui vanker seisab trepikojas lühikest aega.

«Paljudes kortermajades pole ju eraldi kärudele ja ratastele ruume, aga kus me neid siis hoidma peaksime?» on naine segaduses.

Kõigest ühe kuu vanuse beebi ema on nüüd enda sõnul keerulises olukorras, sest lapsevankrit pole kuskil hoida ja viiendale korrusele ta seda peale igat jalutuskäiku tassida ei tohi.

«Värskelt sünnitanud naine ei tohi oma tervise säilitamise ja taastamise huvides tõsta mõned kuud midagi raskemat kui beebi, kuid vastsündinule sobivate vankrite kaal on ligikaudu 15 kilogrammi... parimal juhul 10 kg,» räägib Anne.

Võiks ju küsida, kus siis on lapse isa, kes vankrit üles korterisse lohistaks. Siinkohal tuleb aga naise sõnul mängu väga lühike isaduspuhkus, mistõttu käib beebi issi iga päev tööl ja ei saa päevasel ajal vankri tassimisega aidata.

«Kuuuurija» toimetus uuris päästeametilt, mida nemad Anne märkustest arvavad.

Päästeameti tuleohutusjärelevalve ekspert vastas järgmiselt:

«Kui kortermajas puhkeb tulekahju, siis hoonest välja pääsemisel on iga sekund eluliselt tähtis. Tuli ja suits levivad väga kiiresti ja olukorras, kus valgustus on kustunud, koridor on suitsu täis ja inimesed paanikas, võivad olla väga traagilised tagajärjed. Inimene ei tohi põlevasse majja lõksu jääda.»

«Trepikoda ongi ehitatud nii laiaks just seetõttu, et ohuolukorras oleks majaelanikel võimalik korraga ja takistusteta väljuda. Trepikotta ladustatud esemed võivad lisaks evakueerujatele olla takistuseks ka kiirabile või päästjatele, kel vaja tuld kustutada või kannatanuid välja tuua.»