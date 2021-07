Seni hästi läbi saanud naabrite vahelt jooksis läbi must kass

Lilia ja Maia (nimed muudetud, toim. teada) elavad Raplamaal väikeses rahumeelses külakeses, kus talud on üksteisele üpris lähedal.

Seni suurepäraselt läbi saanud naabrite vahelt jooksis sel suvel läbi aga sõna otseses mõttes must kass ning nüüd on üleaedsete vihapursked kuulda isegi naaberkülla.

Lilia on eeskujulik rohenäpp ning on raske öelda, mis taime tema koduaias ei kasva. Ka aiasaaduste kasvatamine on talle väga oluline, sest ise kasvatatud juurviljadega pidavat talvel kõvasti raha kokku hoidma.

Naabrinaine Maia võttis möödunud sügisel endale varjupaigast armsa väikese musta kiisukese Blacky, kes on nüüd suur ja uhke kiskja. Ootamatult on Blacky ajanud tülli aga kaks parimat sõbrannat, sest kaevas ja tegi oma hädasid väidetavalt naabritädi Lilia peenramaale.

«Olen juba kolmandat ringi sel aastal porgandeid maha istutanud, ikka ja jälle see kuramuse kass suudab kõik hävitada! Saan sel aastal heal juhul vaid veerand oodatust saagist,» on Lilia pettunud.

Enda sõnul on ta naabrinaisega üritanud ka sõbralikult rääkida, et too oma kassi toas hoiaks või piiraks kuidagi tema liikumist. «Nii ikka enam ei saa! Kui ei suudeta looma oma territooriumil hoida, siis tuleks ta ära anda!»

«Kuuuurija» võttis ühendust naabritädi Maiaga, et uurida, milles ikkagi probleem seisneb ja kuidas neil tüli nii suureks läks.

Maia sõnul on Blacky üldjuhul tubane kass, kes käib väljas jalutamas vaid rihmaga. Praeguste palavate ilmadega on naine sunnitud aknaid aga rohkem lahti hoidma ja kavalpea Blacky on head juhust ära kasutanud.

«Meil on siin küla peal kaheksa kassi vähemalt ja enamus neist on õuekassid. Nüüd tulla minu tubast kassi ründama ei ole õige! Kuidas ma saan normaalselt suhelda inimesega, kes käsib mul kassi magama panna, kuna loom on väidetavalt tema peenral käinud?» imestab kassiomanik, kes on endises sõbrannas pettunud.

Sel ajal, kui Maia «Kuuuurija» toimetusega telefonis vestles, oli ta parasjagu poes, et osta akendele sääsevõrke.