Nõmmekad pahased: miks seda prügi siit ära ei koristata?

«Kuuuurijaga» võtsid ühendust Nõmme elanikud, kes kurdavad, et ühiskasutatavad prügikonteinerid ajavad nende linnajaos pidevalt üle ning sooja suveilmaga tuleb neist möödudes lausa hinge kinni hoida.

Kuna Nõmmel on palju eramajasid, ei mõista kohalikud elanikud selliste konteinerite vajadust, sest kuuldavasti ladustavad sinna oma prügi hoopiski niisama möödujad.

Mõne aja eest ilmus Facebooki gruppi «Nõmmekad» ka Rainer Vakra postitus samal teemal.

«Oma kodus ju nii prügi ei ladustaks? Aga et kui on nii-öelda eikellegimaa, siis viskan kõik sodi sinna kokku ja laon veel ääre kenasti pahnast ümber. Nüüd tulevad omakorda varesed ja kajakad ja viivad väiksema sodi noka vahel piirkonda laiali. Tekib suletud ring ja prügist vabanemist ei ole. Väga inetu ja läbimõtlematu – nii prügistajate kui ka teenusepakkujate poolt,» kirjutas Vakra pahaselt.

Ka «Kuuuurijaga» ühendust võtnud nõmmekad olid Vakra postitusega päri ning loodavad, et avalikkuse tähelepanu muudab olukorda paremaks.

Rainer Vakra postitus Facebookis. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

«Kuuuurija» võttis Nõmme linnaosaga ühendust, et uurida, milline on nende seisukoht selle olukorra kohta.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis tunnistab probleemi olemasolu ja kinnitab, et selle teemaga on tegeletud juba pikemat aega. Samas ei jäta ta mainimata, et olukord pole aastatega muutunud.

«Tegemist ei ole Nõmmele omase, vaid enamust omavalitsusi kimbutava murega. Varasemalt olid Nõmmel Eesti pakendiringluse, Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ja Tootjavastutusorganisatsiooni konteinerid. Süsteemi korrastamiseks oleme tänaseks jätnud Nõmmele TVO konteinerid,» selgitas Šillis.

Tähelepanuväärne on kogu asja juures ka see, et kollase pakendikoti teenusega liitujaid on linnaosavanema sõnul kogu aeg juurde tulnud ja ka avalikke pakendipunkte on tihedamalt kasutama hakatud.

Šillise sõnul on siinkohal suurel pandeemial ka oma roll.

Ta sõnab, et karantiiniaeg ning laialdaselt populaarsemaks muutunud kaupade koju tellimine on koduste jäätmete hulka suurendanud ning seetõttu on surve pakendipunktidele veelgi tõusnud.

Linnaosavalitsus ei tunne siiski tekkinud olukorras süüd, vaid pigem langetab selle pakendiorganisatsioonide õlule, sest konteinereid ei tühjendata piisavalt tihedalt.

Šillise meelest oleks vaja teha mõned seadusemuudatused, et pakendiorganisatsioonide tegevus lõpetataks, sest praegu ei ole nad piisavalt motiveeritud ülesandeid täitma.