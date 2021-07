Pettunud üksikema: mängumaa on liiga kallis ja atraktsioonid katki

Liivi (nimi muudetud, toim. teada) on nelja lapsega üksikema. Ta püüab pakkuda oma lastele nii palju, kui suudab, kuigi rahakott on üsnagi õhuke.

Kuna tema lapsed on kõik nooremad kui kümneaastased, külastab ta nendega aeg-ajalt erinevaid mängumaid. «Nii väikesed lapsed vajavad pidevalt mingeid huvitavaid tegevusi ja pisikeses korteris ma seda ise pakkuda ei suuda,» rääkis naine.

Liivi on enda sõnul käinud mitmes lõbustuspargis, kuid Vembu-Tembumaal olevat saanud ta suure pettumuse osaliseks. «Pileti hind 20 eurot nägu, oled sa laps või täiskasvanu! Selle eest saad aga vastutasuks katkised atraktsioonid. Enamus asju seal ei töötanud!» on naine asutuse peale pahane.

Liivi sõnul jalutasid nad terve mängumaa läbi, proovides üht ja teist. Mängudemajas olevat olnud suurem osa mänge katki. «Laps tahtis mängida, aga ükski asi ei töötanud,» oli kogu pere pettunud.

Veel sõnas pereema, et kogu mängumaa on ajast ja arust ning vajaks kõvasti uuendust. «Lottemaal sai sama raha eest vinge elamuse. Näitlejad laulsid, mängisid meiega, kõik oli ilus ja puhas!» tõi naine võrdluse.

«Kuuuurija» võttis ühendust Vembu-Tembumaa omaniku Raimo Saarioga, et uurida, mida arvab tema pereema pahameelest.

«Oleme hoidnud piletihinna sellisel tasemel, et suudaksime katta sellega kogu mängumaa kulud. Tõepoolest mõned kliendid ei mõtle selle peale, et Vembu-Tembumaa suurusel pargil on suured ülalpidamiskulud.

Meil on suvehooajal ligikaudu 100-liikmeline personal, kuid on ka inimesi, kes on aastaringselt tööl.

Park on avatud vaid suvel ja suvekuudel teenitud tuluga peame katma aastaringsed kulutused. Tehnika hooldused, veepargi hooldused, mängude parandamised jne. Uusi asju hangitakse alati, kui firma majandusolukord seda võimaldab. Selleks aastaks osteti seitse uut batuuti.

Koroona tõttu saime eelmine aasta olla avatud vaid kaks kuud, sel aastal sai park avatud alles 10. juunil.

Tänu suurele kasutusele vahel tõesti lähevad need atraktsioonid katki. Selle jaoks on meil tööl mitmed mehaanikud ja masinate hooldajad, kes annavad endast parima, et kõik need atraktsioonid töötaksid korralikult. Ma ei usu, et meil oleks palju atraktsioone katki.