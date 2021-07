Pärnakad hädas: Martensi väljakust on saanud pudelikummardajate meelispaik

Pärnakad kurdavad, et poodi sisenedes peab pidevalt mööduma ebameeldivalt lõhnavatest asotsiaalidest ning vaatepilt pidi olema üsnagi õõvastav. «Sealne toimuv on rõve, labane, häbiväärne ja täiesti lubamatu. Hommikust õhtuni ainult parmud joovad ja lagastavad kesklinnas ja nii päevast päeva,» kirjutas postituse autor.

Juhataja selgitas, et kuigi väljak pole nende haldusala, vaid kuulub linnavalitsuse alla, on nad Port Arturiga koostöös pidevalt sellest olukorrast politseid teavitanud ja lasknud ebameeldivaid inimesi ka päris mitu korda sealt minema saata. Kuna selliseid olukordi, kus kaubanduskeskustel tuli politseilt abi paluda, oli palju, paigaldas politsei platsile isegi kaamera.

Linlased loodavad, et avalik huvi ning see «Kuuuurija» lugu panevad ometi korravalvurid tööle nii, et väljakul saaks käia ka linnarahvas ja see ei oleks ainult kohalike eluheidikute kasutuses.