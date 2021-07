Peapiiskop Urmas Viilma pidi broneeritud piletiga Saaremaale saamiseks neli tundi ootama

Viilma perel on Muhumaal kaunis maakodu, kus nad suviti püsivalt elavad. Seega on nad üsna tihedad praamiga sõitjad.

Järjekord praamile oli väga pikk, ulatudes Virtsu alevikust lausa välja. Viilmadel tuli ootamist alustada aleviku piiril asuva Alexela tankla juurest. See vahemaa on ligikaudu kolm kilomeetrit.

«Pean siiski rõhutama, et praamile paigutaja oli valmis kõigile olukorra erakordsust selgitama, vabandas korduvalt ja palus mõistmist,» sõnas toimetusele Viilma, kes nägi, et sadama töötajad andsid sel hetkel endast parima.

Sabas seisjad käitusid tema hinnangul rahulikult ning mingit vaheletrügimist ta ei märganud. «Usun, et kõik said aru, et olukord ongi erakorraline, ja said aru, et mingite eelistuste tegemine e-piletiga reisijatele ei oleks olukorda sugugi parandanud,» rääkis ta.