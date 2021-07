Harju maakohus mõistis süüdi politseinikke peksnud mehe

Tugevas joobes mees ründas teda korrale kutsunud politseiametnikku jalgade ja käega. Lisaks haaras ta kinni politseiniku kõrist ja tõukas ta vastu seina nii, et kannatanu sai selle tõttu lahtise haava.

Kui kohus küsis mehelt, kas ta saab nüüd aru, et vägivald on Eestis keelatud, kostis ta, et ta ei ole kedagi löönud. Sellest hoolimata jäi Abdelkarim prokuratuuriga kokkulepitud karistuse juurde ka kohtus.