Läänemaal vudistab majade vahel ringi ootamatu ja hirmutav külaline

Kui enamiku ajast on suutnud Hugo loomad oma territooriumil olla, siis tundub, et sellele jaanalinnule meeldib sealt aeg-ajalt jalga lasta.

«Niitsin parasjagu muru, kui järsku mingi elukas tõstis põlluservast pead,» rääkis kohalik elanik. Ta sai suure ehmatuse osaliseks ega suutnud esialgu tuvastada, mis loom see üldsegi on.

«Ma ei uskunud oma silmi, sest ei ole ju võimalik, et su maja juures on jaanalind! See kõik tundus nii üle mõistuse olevat,» naerab ta tagantjärele.