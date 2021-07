MESINIKUD HÄDAS ⟩ Kuiv suvi tõi väga väikese saagi

Selleaastane suvi on olnud keeruline enamikele eestlastele, eriti neile, kelle töö sõltub ilmast ja taimestikust. Lääne- ja Kesk-Eesti mesinikud hoiavad praegu aga hinge kinni ning loodavad juunis korjatud meega kuidagi läbi saada, sest juuli neile uut saaki enam ei pakkunud.

Läänemaa mesinik Tõnise ning Raplamaa mesinik Peteri sõnul, jääb nende selleaastane saak alla keskmise. Seda eelkõige just seetõttu, et päike kõrvetas juulis kõik taimed ära ning mesilastele vajalikku nektarit nad enam välja ei andnud.

Kuigi mesilaste hooaeg algab juba kevadel, said need mesinikud mett korjata vaid juunis, sest kevadkuud olid töökate putukate jaoks Lääne-Eestis lausa nii külmad, et nad ei tahtnud isegi varvast tarust välja pista.

Kahjuks ei tulnud hooaja alguses ka piisavalt palju vihma, mis oleks praeguse kuumusega taimedele hästi mõjunud. Tartust pärit mesinik Sigmari sõnul, on just suve alguse vihm see kõige olulisem, mis hoiab üldjuhul maapinna niiskena suve keskpaigani.

Peter on tegelikult mahemesinik ning tema saak on igal aastal tunduvalt väiksem kui tavamesinikel. Mahemesiniku mesilased korjavad nektarit aasadelt, kus ükski traktor mürki ei pritsi lähemal kui kolm kilomeetrit.

Selliseid mürgivabasid paiku on praegusel ajastul, kus suurem osa põlde omavad põllumajandus firmad, aga väga raske leida.

Lõuna-Eesti mesinikud on aga oma mee kogusega väga rahul, sh Sigmar, kelle sõnul on tema tänavune saak üle keskmise hea. Mehe sõnul, oli kevad tema jaoks piisavalt vihmane, et niiskust taimedele jagus lausa juuli kuusse.

Kuid nagu eestlastele kohane arvab ka tema, et alati võiks parem olla.

Mesitarud. Pilt on illustratiivne. FOTO: Meelis Meilbaum

«Kas see pisku tasub vaeva ära?»

Läänemaal meekorjega tegelev Tõnis rääkis «Kuuuurijale» mesiniku tööst veidike lähemalt ja tuleb välja, et see polegi vaid hooajaline töö, suurt vaeva tuleb näha lausa aastaringselt.

Tõnise sõnul algab töö juba sügisel, kus tuleb teha suur inventar. Väikeseid kasulikke putukalisi tuleb toita ning ravida enne talvituma saatmist. Toitmiseks kasutab ta suhkrusiirupit ning ravib ta neid nii nagu vanadele eestlastele oli juba kombeks- kuusevõrse leotisega.

Samuti on vaja üle vaadata ka tarud, sest mesilased ei tohi külma saada. Tarud jätab Läänemaa mesinik talveks ikka metsa alla, kuid on alati valmis need jooksujalul ära tooma, kui mõni maiasmokast karu või nugis need üles leiab.

Ka kevadel tuleb jälgida välistemperatuuri ning külmemate ilmade puhul, tuleb mehe sõnul mesilaste pesa ajutiselt väiksemaks teha. Selleks võta ta tarust mõne kärje välja ning asendab lauajupiga.