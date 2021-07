Laagris on visatud hulk väärt kirjandust prügikasti!

17-aastane Siim Juhkam vuras eile õhtul parasjagu jalgrattaga vanaema juurde, kui ühtäkki märkas ta ühes teele jäänud prügikastis hulganisti raamatuid.

«Mul on imelik komme vaadata prügikastidesse, enamasti on see ära tasunud,» räägib Siim ning nimetab end au ja uhkusega prükkariks.

Ka seekordne prügikasti kiikamine tasus noormehele igati ära, sest jalgrattale sai kaasa pakitud nii mõnigi raamat. Kõige suuremad ja raskemad teosed Siimu rattal olid aga raamatud olümpiamängudest.

Siim Juhkami rattale pakitud raamatud FOTO: Erakogu/ Siim Juhkam

Kuid egas kõiki ei suutnud poiss kaasa kahmata ja nii jäi Laagris Sae 2 aadressil asuvasse prügikasti veel mitukümmend raamatut, eesotsas teosed Oskar Lutsu, Jaan Krossi, Anton Hansen Tammsaare, Betti Alveri jpt sulest.

Siimu jaoks tekitas vaatepilt prügikastis aga väga suurt pettumust. Ta teab, et on noor inimene, kuid naljatleb, et on vaimselt üle 80 aasta vana. Seega armastab ta igasuguseid vanu horoskoope, postkaarte ja raamatuid.

See kõik läks talle väga korda ja ta loodab, et vanad head klassikud leiavad tee uue omanikuni enne, kui suur roheline prügiauto need prügimäele viib.