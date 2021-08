Pärnu sillal joobes jalgratturiga kokku põrganud laps sai tõsiseid vigastusi

«Elukaaslane sõitis ees ja tal istus ratta turvatoolis meie kaheaastane poeg. Rasmus sõitis tema järel ja siis olin mina. Ma nägin, et kaugelt tuleb ratas, suurel kiirusel ja ma ütlesin pojale, et hoia oma poole tee äärde, ta tegi seda,» püüdis ema olla lastega sillal ettevaatlik.

Väike viieaastane Rasmus hakkas nutma just sellises asendis, nagu ta oli kukkudes jäänud, kuid siis ei teadnud ema veel, kui raske vigastus lapsel on.

«Hakkasin mehega sõimlema. Mäletan, et karjusin talle, et kas ta ei oska kiirust maha võtta ja teiste inimestega arvestada jne, kindlasti midagi roppu ka tuli suust välja. Siis ta tuli mu lähedale, rääkis vene keeles. Sain aru, et ta on purjus. Võttis mu kätest kinni ja kiskus need poja põskedelt ära. Ma karjusin, et ta mu pojast eemale läheks ja ei katsuks meid,» räägib Rita, kuidas olukord muutus pere jaoks üsnagi hirmutavaks.