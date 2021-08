Kohalik vanaproua Tapa jäätmete kogumispunktist: haiseb nii jubedalt, et ei saa akentki lahti teha

«Kuuuurijaga» võttis ühendust Tapa jäätmete kogumispunkti kõrvalkrundil elav vanaproua Leidi (nimi muudetud, toim. teada), kelle sõnul haisevad sealsed rehvihunnikud nii hirmsasti, et ta ei saa akentki lahti teha.

«Ma ei saa liikuda ja enamus ajast on minu ainsaks võimaluseks värsket õhku hingata just akna avamine. Praeguse kuuma suvega ma seda aga teha ei saa, sest kõik lõhnab nii halvasti ja seepärast on mul ka hingata raske,» räägib liikumisvaegusega Leidi, kes võitlevat nii palavuse kui ka hingematva haisuga.

Proua on püüdnud enda sõnul vallaga rääkida, kuid vald ei olevat kusagil probleemi näinud. Leidi sõnas, et tal paluti kannatada seni, kuni valmib uus jäätmejaam, kuid see vastus teda ei rahulda.

«Tahaks natukenegi saada seda kaunist suve nautida, nii palju, kui seda veel on. Kas tõesti ei saa siis seda ära koristatud?» Proua loodab leida «Kuuuurija» abiga olukorrale lahenduse.

«Kuuuurija» uuris Tapa vallavalitsuselt, miks on hakatud prügi koguma elumajade juurde.

«Autobaasi 11 on eraomandusse kuuluv tootmismaa. Jäätmete kogumispunkti tegutsemine Tapal Autobaasi 11 on kooskõlastatud keskkonnaametiga ja ASil Eesti Keskkonnateenused on vastav keskkonnaluba. See oli algselt teada, et jäätmete kogumispunkt Autobaasi 11 tegutseb ajutiselt, kuni Tapale rajatakse jäätmejaam,» põhjendas vallavalitsuse esindaja, miks on seal kogumispunkt. Samuti lubab ta juba septembri lõpuks uue jäätmejaama valmimist elumajadest kaugemal.

Mis puudutab halba lõhna praeguses kogumispunktis, siis selle väite lükkab vallavalitsus kindla sõnaga ümber, öeldes, et seal ei võeta vastu haisvaid jäätmeid. «Kohaliku omavalitsuse seadusejärgne kohustus on korraldada elanikelt erinevate jäätmete vastuvõtmist, näiteks mööbel, kasutatud riided, olmetehnika ja -elektroonika, puit, klaas, sõidukite rehvid, vanapaber, värvid, lakid. Nimetatud jäätmeid võetaksegi vastu Tapal Autobaasi 11. Seega, Tapal Autobaasi 11 asuvas jäätmete kogumispunktis ei ole prügimägi ja seal vastuvõetavad jäätmed ei haise.»

Lageda taeva all olevat vaid kasutatud rehvid, ülejäänud jäätmed paigutatakse kinnistesse konteineritesse. Lisaks jälgib vallavalitsus kogumispunkti pidevalt, et seal oleks kõik korras ja midagi maas ei vedeleks.

«Viimastel nädalatel on Tapa vallavalitsuse töötajad käinud kontrollimas ümbritseva õhu seisundit nii vanaproua aias kui ka jäätmete kogumispunktis ning pole tuvastanud ebameeldivat lõhna või haisu,» sõnas esindaja. Seega ei mõista vallavalitsus naise muret ning kinnitab, et keegi teine haisu üle kurtnud ei ole.

«Muuseas, vanaproua enda aias on ehitatud kolm tornikujulist lillepostamenti vanadest rehvidest,» lisab vallaametnik, tundes, et naise jutus on käärid sees.

MTÜ Rehviringlus juhatuse esimehe Aarne Solvaku kinnitusel kasutatud rehvid ei haise.