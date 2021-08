Liikumispuudega naine: Kirik jättis mu abita!

Maria (nimi muudetud, toim.teada) elab oma elukaaslasega Tallinnas väikeses sotsiaalkorteris, sest saatuse kombel on nad mõlemad liikumispuudega.

Maria peab elukaaslasega väidetavalt hakkama saama vaid toimetulekutoetusest ning väikese sissetuleku tõttu saavad nad abi ka Toidupangast. Sealt saadava toiduga ei saavat nad aga kuidagi kuu lõpuni hakkama.

«Vahepeal sai Toidupangast normaalset toitu- viinereid, kotlette... Nüüd on aga enamasti kuivained ja nendeski koid sees,» on naine õnnetu, et peab pidevalt toitu ära viskama.

Kuigi Toidupangast saadav pakk pole naise sõnul väike, olevat seal aga enamasti sellised toiduained, mida tuleb lähima paari päeva jooksul ära tarvitada, näiteks kohupiim. Just seetõttu hakkaski naine otsima uusi võimalusi abi saamiseks, et vähemalt midagigi kuu lõpus hamba alla saada.

Kord ühel päeval sattus Maria kokku ühe naisterahvaga, kes jagas lahkelt soovitust minna Narva maanteel asuvasse Metodisti kirikusse, sest seal jagatakse samuti toiduabi.

Maria ei jätnud võimalust kasutamata ja eilsel toidujagamise päeval sättis ka tema ennast järjekorda. Suureks pettumuseks, jäi ta aga väidetavalt abist ilma.

«Mulle öeldi, et nimekiri on täis ja uusi inimesi juurde ei võeta. Miskipärast sinna tammunud kolm ukrainlast said aga oma pakikese,» tunneb naine suurt ebaõiglust, ega mõista mille alusel kirik abi jagab.

«Saate aru, kirik jättis mind vaest invaliidi abistamata,» tunneb naine suurt ebaõglust ja palub «Kuuuurijal» olukorda lahendama hakata.

Peale mõneaegset uurimist avastasime, et tõepoolest tegeleb Metodisti kirik inimeste abistamisega ning on loonud selleks lausa eraldi mittetulundusühingu nime Ühisabi.

Ühisabi MTÜ-s töötavad vabatahtlikud, kelle seas on väga palju erinevate valdkondade inimesi- eesotsas pastorid ja lõpetades lausa riigiametnikega.

«Kuuuurija» helistas Metodisti kiriku kodulehel leiduvale pastorite numbrile, millele vastast MTÜ Ühisabi juhatuse esimees ja Tallinna eestikeelse koguduse pastor Joel Aulis.

Pastor Aulis viis ennast reedel toimunud sündmusega kurssi ja helistas mõne aja pärast toimetusele tagasi ning selgitas, mis tegelikult kohapeal toimus.

«Eile üks ratastoolis naisterahvas käis tõepoolest meie juures abi küsimas koos oma saatjaga, kuid ära me teda saatnud ei ole,» selgitas pastor.

Nimelt on MTÜ Ühisablil lausa toidujagamis eeskiri, kus on rasvaselt kirjas, et toiduabi jagatakse eelkõige nimekirjas olevatele inimestele, kuid võimalusel abistatakse ka nimekirja väliseid inimesi. Loomulikult eelistatakse kristlike kirikute ja koguduste liikmetest abivajajaid.

Pastor Aulise sõnul, püüti Mariale nende võimalusi selgitada, «Meie ressursid on piiratud, tegutseme praegugi üle oma võimete. Kahjuks pole meil hetkel võimalik nimekirja uusi abivajajaid lisada ja seda sai naisterahvale ka kohapeal öeldud. Pakkusime võimalust tal veidi aega oodata, sest kui üle jääb siis jagame ikka ka teistele.»

Ühisabi töötajad olid palunud Marial lisada end Toidupanga nimekirja, kuid siis said teada, et naine on juba seal. «Ka meie toit tuleb Toidupangast,» ei mõista pastor, miks peab Maria nende toitu paremaks.