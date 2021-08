PILDID ⟩ Kaubalaadija: Toiduaineid transporditakse koos prügiga

Lemmet (nimi muudetud, toim. teada) pöördus «Kuuuurija» poole suures mures, sest tema sõnul seab tema tööandja inimeste tervise ohtu.

Mees on enda sõnul väga töökas ning soovib oma tööd igati hästi teha. Küll aga ei ühti tema arvamus tööandja Tallinna toiduveod ASiga, kelle juures ta kaubalaadijana töötab.

Nimelt transportivat ettevõte lekkivaid prügikotte ja konteinereid koos toiduainetega. «Mine tea, mis bakterid seal kõik on. Võtab üks laps poe riiulilt selle joogi ja jääb pudelit katsudes raskelt haigeks, kes selle eest vastutab?» on mees tööandja ükskõiksuse peale pahane.

Lemmet on enda sõnul andnud otsesele ülemusele korduvalt mõista, et sellisel viisil kauba tarnimine ei ole õige, kuid mees olevat ta kaugele kuu peale saatnud.

«Nii on nende sõnul odavam ja keegi ületunde ka maksta ei taha, sest eraldi vedamine võtab kauem aega,» räägib Lemmet tööandja põhjendustest.

Mehe saadetud piltidelt on tõepoolest näha lekkivaid prügikotte mitmel erineval tarnimisel. Tegemist näib olevat taaraautomaatidesse viidud pudelite kottidega.

«Kõiki ametkondi olen teavitanud toimuvast aga paistab, et kedagi ei huvita! Eesti inimesed peavad teada saama mis toimub,» on Lemmet ametkondades pettunud, kes tema murele ootuspäraselt ei ole vastanud.

«Kuuuurija» toimetus võttis ühendust Tallinna Toiduvedude AS Tartu osakonna logistiku Risto Suitsiga, kes Lemmeti sõnul neid vedusid korraldab ja mehe väidetavaid palveid pidevalt eirab.

Suits aga keeldus «Kuuuurijale» vastamast selgitades, et vastuste andmine pole tema pädevuses ning palus meil peakontoriga ühendust võtta. Seda me ka tegime.

Kontori numbrile vastas üks rahuliku häälega meesterahvas, kes esialgu ei tundunud asjast üldsegi teadlik olevat ning palus aega asja uurimiseks. «Ma ei tea, millest te räägite ja kas tegu üldse meie rekkate või töötajaga on. Tegu võib olla ka meid mustava konkurendiga,» kõlas telefonile vastanud mehe suust.

Veidi peale kõnet peakontoriga helistas Lemmet meile tagasi ning kurtis, et teda ei oodata enam tööle. «Mul paluti kolmapäevaks järele mõelda oma tegude üle ja anti mõista, et mul on tänasest alates palju vaba aega,» on epilepsia haige mees õnnetu, kuid lubab asja sinna paika mitte jätta.

Kõne ajal Lemmetiga, potsatas «Kuuuurija» meilile ka Tallinna Toiduvedude AS kirjalik kommentaar olukorrale.

Loe täispikka vastust siit:

«Meie puhul on tegemist transpordiettevõttega, kes pakub teenust mitmetele kaubandusettevõtetele ning toimib mudeli järgi, mis on kasutusel põhjamaades ning meie ei vea prügi, vaid lisaks kaubaveole võtame ja tagastame ka tühja taarat.

Eesti Pandipakend kontrollib kogu pakendite tagastamise ringlust ning nende poolt on loodud kindlad eeskirjad, mis tagavad, et transportimiseks ei laeta peale katkiseid plastikkotte, mis võiksid lekkida.

Antud plastikkotid millega taara tagastatakse on valmistatud tugevast ja vastupidavast materjalist ning kinnitatud spetsiaalse kinnitusega. Lisaks klaaspudelid reisivad tühjana poodidest tagasi konteinerites, ega saa ümber minna ja lekkida.

Seega tegemist on väga reguleeritud tarne ja pakendite tagastuste ringlusega, sest lisaks on saadetav kaup pakendatud lisaks tavaümbrisele ka veel eraldi transpordi pakendiga, mis kaitseb ning hoiab kogu kaupa liikumatult autos.

Kogu transportide logistika on välja töötatud maksimaalse jätkusuutlikkuse saavutamiseks, seega kauba koha transportides on pakendite peale võtmine meie tänases maailmas erilise olulisusega, et tagada väiksem CO2 hulk, et edendada ja tagada keskkonnasõbralikke tegevusi autotranspordis ning kasutada ettevõtte ressursse mõistlikult ja säästlikult.

Kokkuvõtlikult: Antud episoodis ei ole tegemist mitte prügi ja toidukauba veoga vaid pakendite ja pakendatud kauba koos veoga. Pakendiks on taaskasutusse suunatud taara. Taara transportimine on väga põhjalikult läbimõeldud ning reguleeritud nii sisemiste kui ka väliste regulatsioonidega, et muuta pea võimatuks toote määrdumise.

Antud veoskeem on saanud positiivse hinnangu põllumajandus- ja toiduametilt. Kõik poed kontrollivad kaupa vastu võttes kauba kvaliteeti, et minimeerida riske, et tarbijale jõuab riknenud kaup.