HOIATAV LUGU ⟩ Mees kurdab, et veebisaidil Maha ja Taha toimub suur inimeste petmine

Just selliseid tasulise SMSiga kuulutusi Andrus (nimi muudetud, toim. teada) petuskeemiks peabki. «See on kindlasti administraatorite poolt korraldatud. Saadad tasulise sõnumi, paar korda vastatakse ja siis on kõik,» räägib ta. Meest häirib, et ta pidi sellise asja peale raha raiskama.

Vanapoiss Andrus oli enda sõnul teinud katse, et oma arvamuse õigsust tõestada. Ta kirjutas ise ühe kuulutuse ja lasi selle privaatseks panna ning huvilisi oli tulnud koguni mitmesaja ringis. «Sõnumi hind on kolm kuni neli eurot. Minusuguseid üksikuid inimesi on palju ning meie arvelt teenitakse kindlasti suuri summasid,» räägib pettunud mees, kuid ta usub, et privaatsete kuulutuste seas on ka ausaid.