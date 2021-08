Naisel tuli keset teed parkinud seenelise pärast oodata koju saamist pool tundi

Ülle on enda sõnul tihe seenelkäija ja tal olevat oma lemmikpaigad välja kujunenud, nii nagu teistelgi. Ka täna suundus ta oma meelispaika seeni korjama. «Tegemist on väga ilusa segametsaga, kus saab nii kuuse-, männi- kui ka kaseriisikaid. Alati on seal seeni nii palju, et ära korjata ei jõua,» kirjeldab Ülle oma lemmikut seenekohta.