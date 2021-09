Naine pöördus «Kuuuurija» poole valega, et pääseda üliväikesest juristi arvest

Virke on enda sõnul raske liikumispuudega pensionär, kes üürib Loo alevikus välja üht oma korterit. Kahjuks ei suutnud sealne üürnik maksta üks hetk ei korteri üüri ega ka kommunaalkulusid.

«Kuna tekkisid pikaajalised võlgnevused vaatamata tehtud võlgade ajatamise lepingule, pöördusin OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa maakleri poole, kes soovitas mul pöörduda nende juristi Karlis Kolgi poole, mida ma ka pahaaimamatult tegin,» selgitab Virke olukorda.

Tema sõnul oli just Karlis Kolk ta mured ära kuulanud, kuid öelnud, et ei saa selle probleemiga pensionäri aidata. Seejärel pöördunud Virke politsei poole ning nende nõuandel ja juhatuse nõusolekul palus korteriühistu rentnikul korteri vabastada. Naine oli sellest teavitanud ka jurist Kolki.

«Kolm tundi enne korteri vabastamist tasus rentnik aga oma võlad ära ja korteri vabastamise toiming jäi ära. Üürnik tasub korrektselt kõik maksed kuni rendilepingu lõppemiseni 30.09.2021 ja probleeme ei ole,» selgitab Virke, kes on olukorraga rahul, kuid rentniku üürilepingut enam pikendada ei kavatse.

Kõik oli Virke jaoks justkui lahendatud, kuni tema meilile saabus ootamatu kiri juristilt. «Äkki esitas Karlis Kolk mulle arve, nõudes üürilepingu ülesütlemise avalduse koostamise eest 84 eurot. Sellel dokumendil pole mingit koostamise vajadust olnud ja seda pole kellelegi, sh ka üürnikule, esitatud. Ma pole isegi seda dokumenti näinud,» räägib Virke, miks ei soovi ta seda arvet kuidagi maksta.

«Ma ei ole kunagi öelnud vastavale kliendile, et ei saa teda aidata, kuivõrd tegelen igapäevaselt vastavate kaasustega. Seega võtsin ka Virke kaasuse ette ja andsin talle nõu esiteks leping üles öelda, et võlgnevus ei kuhjuks. Selleks koostasingi kliendile lepingu lõpetamise avalduse dokumendi, võttes aluseks kliendi poolt edastatud materjalid,» lükkab Uus Maa kinnisvarabüroo jurist Karlis Kolk aga kõik Virke väited ümber ning kinnitab, et suhtles temaga pidevalt.

Nüüd kurdab naine, et jurist ähvardab teda ja ta ei tea enam, mida teha. «Mul on olemas meilivestlus ja telefonikõnede salvestised Teiega, kus Te soovite Uus Maa õigusabiteenust ja et ma vastava dokumendi koostaksin. Kuivõrd dokument sai koostatud ja Teile edastatud hoolimata sellest, et seda välja ei saadetud, siis kuulub õigusabiteenuse arve tasumisele,» oli Virke sõnul jurist talle kirjutanud. Samuti olevat Kolk andnud teada, et pöördub arve tasumata jätmisel kohtusse.

«Pöördusin ka ühe teise juristi poole, kes ütles, et see Karlis Kolgi nõue on õigustühine, kuna dokumenti ei ole kellelegi välja saadetud ja selleks polnud mingit vajadustki,» räägib Virke. Ta keeldub endiselt põhimõtte pärast arvet tasumast.

Kolgi sõnul pole temaga aga ükski Virke jurist ühendust võtnud, et asjaolusid välja selgitada. «Asjaolu, et dokumenti võlgu olnud üürnikule välja ei saadetud, kuna selleks puudus vajadus seetõttu, et võlgnik võla ära tasus, ei tähenda, et puudub õigus nõuda tasu dokumendi eest, mis kliendi palvel kliendi jaoks koostatud sai,» selgitab Kolk. Tema sõnul on Virke siiski koostatud dokumendi kätte saanud ja sellele meilile lausa vastanud.

Tõepoolest on jurist Kolk kulutanud palju töötunde, et Virkega suhelda, ning koostanud talle ka kõnealuse dokumendi. Juristide keskmist tunnitasu arvestades on Kolgi saadetud arve tehtud töö eest ülimalt väike, kuid Virke püüab maksmisest kõrvale hiilida, rõhudes oma raskele liikumispuudele.

Uus Maa kinnisvarabüroo jurist Kolk kinnitab ka seda, et maakleri kaudu anti edasi info, et õigusabiteenuse kasutamine on tasuline. Samuti on Kolgi väitel naisele selgitatud teenuse tasu arvestust.