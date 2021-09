Hädas pensionär: miks on Hansaposti koostööpartner firma, kes toob asjad vaid välisukseni?

Kõik oli justkui suurepärane kuni selle aasta augusti keskpaigani, kus jooksulint jäi Tõnu jalge all lihtsalt seisma. «20. augustil seiskus see kasutamise ajal, sealt alates olen neljal korral tulutult Hansapostilt garantiiaegset remonti taotlenud,» kirjutas mees «Kuuuurijale».

Kuna Hansaposti koostööpartner Omniva tuleb mehe sõnul kaubale järele vaid kortermaja ette, ei ole Tõnu saanud oma jooksulinti garantiiremonti saata. «Mina seda ise tassida ei suuda ja kedagi appi kutsuda ei ole, ammugi kulleri tuleku ajaks. Ilmselt on veel minutaolisi ostjaid, kes kauba kättesaamise ise korraldama peavad,» on ta pahane.

«Garantiiremont on loomulik osa meie teenusest ning iga kliendi õigus on viia oma toode vea või rikke ilmnemisel remonti,» selgitas Kivi ja lisas, et info nende partnerite ja hoolduskeskuste kohta on nende kodulehel olemas.